Избират града за "Евровизия" до края на юли

БНТ търси партньор за домакинството на "Евровизия", а не просто град-домакин. Това заяви генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова в студиото на "Денят започва". По думите ѝ София, Пловдив, Варна и Бургас вече са получили указания за кандидатстване и ще се борят за правото да посрещнат конкурса догодина.

Четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас – ще се състезават за домакинството на "Евровизия" през следващата година. Милена Милотинова обясни, че процедурата е в начален етап, а кандидатите тепърва ще подготвят и подават конкурсната си документация. Вчера се проведе първа среща с представителите на четирите общини, на която бяха представени изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за провеждането на конкурса.

"Тепърва ще подават конкурсна документация и тепърва ще влизат в реалната конкурсна документация. Вчера направихме първа среща с тях с презентация на изискванията на EBU за конкурса "Евровизия", на която те имаха възможност и да задават своите въпроси не само към БНТ като домакин, но и към госта ни Андреас Шмит, който се занимава повече от 10 години с конкурса "Евровизия". Всъщност той е ивент мениджър и секюрити мениджър в EBU, така че мисля, че получиха изчерпателни отговори на въпросите, които зададоха кметовете."

По думите ѝ БНТ не търси единствено подходяща локация за провеждането на събитието, а община, която да бъде активен партньор в организацията на конкурса.

"БНТ не търси просто място за провеждане на конкурса, търси партньор – община партньор, която да върви по целия път с БНТ в организацията на този конкурс догодина."

Генералният директор на обществената телевизия подчерта, че подготовката за подобно събитие е сложен и продължителен процес, който изисква сериозна координация между институциите.

"Ние имаме огромна работа. Конкурсът не е само една конкурсна вечер или вечерта на финала и преди това полуфиналите, които се дават пряко по каналите на всички членове на EBU. Конкурсът се състои от сложен подготвителен процес с много административни процедури, с голяма подготовка, така че общината домакин ще бъде ключов играч в този процес и БНТ търси партньор за провеждането на конкурса."

Милотинова отбеляза още, че подготовката за домакинството е започнала веднага след победата на DARA и спечелването на конкурса за България.

„Не само на самата финална вечер и на полуфиналите, а през дните, двете седмици преди това, които са пълни със съпътстващи събития, включително с артистите от „Евровизия“, включително с артисти, които са местни, така че общината домакин трябва да участва в организацията и на тази програма.“

Един от ключовите елементи в процедурата са техническите изисквания към залата и инфраструктурата. Те включват капацитет от около 10 000 седящи места, допълнителни пространства за публика, както и специфични параметри за сцена, техника и телевизионно излъчване. Сред изискванията са още височина на залата около 18 метра, подходяща конструкция за тежка сценична и осветителна техника и сериозна логистична обезпеченост.

„Изискванията не са малки. Те са големи. Има още много, които тук не можем да изброим.“

Тя отново изрази благодарност към държавата за подкрепата и бързата реакция.

Милена Милотинова акцентира и върху международния опит от предишни издания на конкурса, като посочи, че домакинските градове привличат стотици хиляди посетители и генерират значителни приходи. Като пример бяха посочени Ливърпул и Виена, където конкурсът и съпътстващите събития и туристически поток са довели до десетки милиони приходи за местната икономика. По думите й в Ливърпул това е генерирало над 50 милиона приходи, повече от предходната година.

„Приходите и ползите за общината - домакин също са значително, но най-голямата полза е за България. Тук се представя страната ни. Страната - домакин съсредоточава огромно влияние върху себе си. Това е една огромна маркетингова възможност - да се покажем като страна отворена към музиката, към културата, към света.“

По думите на Милотинова, именно репутационният ефект е сред най-значимите ползи, които трудно могат да бъдат измерени финансово.

Тя потвърди, че четирите общини са изразили готовност за участие, като се очаква официално потвърждение до края на седмицата и след това изпращане на конкурсната документация. След оценка от работна група ще бъде излъчен победителят.

Милотинова изрази увереност, че градът - домакин ще бъде избран до края на юли, като срокът поставен от EBU е краят на август.

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