Всичко за Ерос Рамацоти

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Без чадър на Ерос

Без чадър на Ерос

Италианският идол опитва български гозби Ерос Рамацоти кацна вчера и късно вечерта се срещна с журналисти в "Гранд хотел София". За концерта му днес...

25 септември | 22:00
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Глезят Ерос с телешки стек

Глезят Ерос с телешки стек

Ерос Рамацоти пее божествено, но никак не е капризен човек, казват от екипа му. Преди концерта си в неделя в "Арена Армеец" той е поискал единствено...

24 септември | 22:00
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Ерос лети с БГ самолет

Ерос лети с БГ самолет

Певецът го наема от бизнесмен, чието име се пази в тайна Ерос Рамацоти ще обиколи света с български самолет по време на турнето си Perfetto, което ст...

22 юли | 5:00
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Рамацоти идва догодина

Рамацоти идва догодина

Ерос Рамацоти отново ще пее у нас след 9 години пауза. Неустоимият италианец ще направи грандиозно шоу на 26 септември в "Арена Армеец" по покана на "...

10 декември | 23:00
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