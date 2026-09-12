Ерос Рамацоти пее Бангаранга, Ивет Лалова го аплодира
Снима се с публиката и направи чуден концерт
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Снима се с публиката и направи чуден концерт
Ерос Рамацоти с грандиозно световно турне „Una Storia Importante“ в 30 държави
Ерос Рамацоти събира поздравления за 60-тата си годишнина
Аурора е дете на Ерос от първия му брак с телевизионната водеща и актриса Мишел Хунцикер
Хиляди хора се стекоха в София, за концерта на Ерос Рамацоти, на който той изпя най-големите хитове от 30-годишната си кариера. Сред зрителите имаше н...
Италианският идол опитва български гозби Ерос Рамацоти кацна вчера и късно вечерта се срещна с журналисти в "Гранд хотел София". За концерта му днес...
Ерос Рамацоти пее божествено, но никак не е капризен човек, казват от екипа му. Преди концерта си в неделя в "Арена Армеец" той е поискал единствено...
Световното турне на Рамацоти, което минава през София в събота, започна на 12 септември в Римини
За разлика от повечето звезди, които идват, пеят и веднага си заминават, Ерос Рамацоти е изявил желание да поразгледа наоколо. Италианският идол ще об...
Певецът го наема от бизнесмен, чието име се пази в тайна Ерос Рамацоти ще обиколи света с български самолет по време на турнето си Perfetto, което ст...
Виктор Недялков е истински герой в очите на любимата си - не само че я изненада с билет за концерта на Ерос Рамацоти, ами й спечели лична среща със се...
Италианската звезда обещава чудеса за концерта в София Ерос Рамацоти има ритуали преди всеки концерт, които спазва с ревнива педантичност. Той се отд...
Италианската звезда Ерос Рамацоти стана татко на момче. Бебето се е появило на бял свят през нощта в събота. Изпълнителят съобщи радостната новина на...
Ерос Рамацоти отново ще пее у нас след 9 години пауза. Неустоимият италианец ще направи грандиозно шоу на 26 септември в "Арена Армеец" по покана на "...
50-годишният Ерос Рамацоти оглави класацията на списание "Гламър" за най-секси певец в света. Италианецът спечели надпреварата в конкуренция с над 100...