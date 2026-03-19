Безпрецедентен ход в историята на "Ергенът"

В новия сезон на „Ергенът“ по RTL се случва нещо безпрецедентно за телевизионния формат. За първи път един от двамата ергени прекратява романтичното риалити, защото се е влюбил, пише Bild.

Това описание на случката използват от Инсидер. Какво всъщност се случва? През 2026 г. RTL избира за формата двама мъже с две житейски истории, като снимат в Южна Африка. Според репортаж в „Berliner Kurier“ обаче снимките за един от двамата ергени са приключили преждевременно. Според изданието ергенът ще напусне доброволно шоуто точно когато то става най-вълнуващо. Причината - влюбил се е силно в участничка, която избира още пред шоуто.

Себастиан Пол и Тим Райц - това са новите ергени във формата. Двамата са изключително различни – и точно това прави нещата особено експлозивни.

Подобен ход би бил безпрецедентен в историята на „Ергенът“. Макар че напускането на участниците по собствено желание не е необичайно, самият ерген никога преди това не е напускал шоуто.

Кой от двамата ергени е главен герой в историята остава тайна. Според Berliner Kurier се очаква напускането да се случи „към края“ на сезона, пише ladyzone.bg. От страна на RTL отговарят по следния начин: „По принцип не участваме в спекулации около хода на предаването. Така че, всеки, който иска да знае какво наистина се случва, ще трябва да изчака и да гледа сезона, за да разбере."

Себастиан Пол е 33-годишен, във форма, дисциплиниран до мозъка на костите си. Той е от Дюселдорф, изглежда като перфектно изваяния ерген. Зад гърба си има 15 г. години състезателен спорт и кариера в полицията. Работи като спортен треньор и търси своята партньорка в живота в шоуто.

Най-голямото му желание е да намери жена, с която да сключи брак, да имат семейство и споделено бъдеще.

Тим Райц е на 35 години, управляващ директор от Кьолн. Официално е готов да се впусне в ново търсене на любовта. Години наред работата му е била негов приоритет, но сега иска да сложи край на стреса. Желанието му е са се влюби отново.

Себастиан Пол и Тим Райц ще търсят своите сродни души в Южна Африка. И двамата имат много различни житейски пътища и идеи за връзките. Целта им обаче е една и съща - да дадат последната си роза на жена, с която могат да си представят бъдещето.

