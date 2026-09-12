Безпрецедентен ход в историята на "Ергенът"
Нещо невиждано ще се случи
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Нещо невиждано ще се случи
С видео в социалните мрежи той изрази разочарованието си не само от визията, но и от поведението ѝ
Всички жени са в краката на Кевин Костнър
Къде ще се проведе шоуто
Въпреки че засега не ги виждаме често заедно
Какви са найстойчивите слухове за големия актьор
Как Младенов си е позволил подобен лукс?
Ето какво написа
Телевизията е обявила кастинг
Подобно на Алек, не е искал да избере никоя от участничките
Записването за кастинга за четвърти сезон на романтичното риалити вече е факт
Какво каза Виктор Стоянов за финала на шоуто
Какво каза Пацо от Биг Брадър
След като Екатерина беше изненадващо изгонена
Какво се случи в студиото на БТВ
Новият сезон на предаването стартира на 14 февруари
Защо тепърва започва голяма битка за него
Той е артист от световна величина
Засега актьорът не планира участие в шоуто
За да се изчисти имиджа на предаването