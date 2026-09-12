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ЦСКА взе индиец за реклама

ЦСКА взе индиец за реклама

ЦСКА пак обърна поглед към Индия. Тренировки с първия отбор започна индийският национал Ренеди Сингх. Футболистът, който е много популярен в родината...

26 февруари | 15:15
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