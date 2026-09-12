Балерина е сред най-младите милиардери в света. Уникална история
Само на 29 години Луана Лопес Лара направи финансово чудо
Следете всички новини, анализи и коментари за Балерина. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само на 29 години Луана Лопес Лара направи финансово чудо
Илмира Баграутинова от Мариинския театър в Санкт Петербург протестира
Плеймейтката стана балерина
Марта Петкова представя колекцията „Одилия” на дизайнерката Поля Кинова
Първородният е на 18 и е от руска балерина Георги Христов призна, че има две деца, които умишлено крие от медиите. Първородният му син е на 18, но ра...
Хиляди хора от цял свят скърбят за голямата балерина Мая Плисецкая, която си отиде от този свят и вече танцува на небесата. Тя почина вчера в Германия...
Снимките са от репетициите за премиерния спектакъл
София. „Усещам в себе си огромна вътрешна енергия, силно желание да танцувам, да общувам с публиката с езика на балета!" Това са думи...
София. Не съм платена и не се занимавам с политика, пали се балерината. Работа, не политика, изпратила балерината Натали Найденова начело на #ДАНСwith...
Записът е направен в едно мазе и е подарен на Нина Петровска