Уилям безкомпромисен! Реши съдбата на чичо си Андрю

Принц Уилям заема твърда и безкомпромисна позиция срещу чичо си принц Андрю, след като опозореният кралски член загуби своите титли и почести заради продължаващия скандал, свързан с връзките му с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Според публикация на The Sunday Times 43-годишният принц на Уелс планира напълно да отстрани 65-годишния Андрю от кралския живот, включително и от коронацията му, когато самият Уилям един ден стане крал.

Изданието твърди, че Уилям е бил "консултиран" относно решението Андрю да бъде лишен от кралските си титли, но не е останал доволен от предприетите мерки. Той възнамерява да приложи още по-строги действия в бъдеще, пише "Дир".

Очаква се Андрю да бъде изключен както от публични, така и от частни кралски събития, включително бъдещата коронация, и да му бъде забранено участие в повечето държавни церемонии. Според източници принц Уилям смята чичо си за "риск и заплаха" за репутацията на монархията и е загрижен как присъствието му на официални прояви влияе на общественото доверие и на жертвите на сексуално насилие.

Освен това се съобщава, че Уилям възнамерява да забрани и участието на Сара Фъргюсън - бившата съпруга на Андрю - в бъдещи кралски събития.

Междувременно самият Андрю призна в изявление, разпространено от Бъкингамски дворец, че "продължаващите обвинения" срещу него и връзките му с Епстийн "отвличат вниманието от работата на кралското семейство". Той заяви, че както винаги е поставял семейството и страната си на първо място, така и сега смята за правилно да направи "още една крачка назад", отказвайки се от титлите си. Въпреки това Андрю категорично отрича всички обвинения срещу себе си.

Решението му е било взето след обсъждане с брат му - крал Чарлз III - и останалите членове на семейството.

Разследването срещу Андрю продължава, след като се появиха информации, че е поискал от полицейски служител да събира лична информация за покойната Вирджиния Джуфре. Съобщава се, че през 2011 г. той е предоставил нейните лични данни, за да провери евентуално криминално досие, малко преди да бъде публикувана скандалната снимка от 2001 г., на която е заснет с Джуфре, когато тя е била на 17 години. На снимката присъства и Гислейн Максуел, осъдена през 2021 г. за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Не е ясно дали полицейският служител е изпълнил молбата му.

Вирджиния Джуфре почина през април 2025 г. на 41-годишна възраст. През последните години тя обвиняваше Андрю, че е участвал в мрежата за трафик на хора на Епстийн и че е извършил сексуално насилие над нея, когато е била непълнолетна.

През 2021 г. тя заведе дело срещу него, което беше уредено извън съда през 2022 г. за около 12 милиона долара.

