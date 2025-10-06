Гала се завърна и разкри една тайна

Гала се завърна в ефир и разкри причината за няколкото й отсъствия от "На кафе" миналата седмица.

Оказа се, че водещата е имала здравословен проблем.

Макар и да не даде подробности за състоянието си, Гала сподели по време на сутрешния блок, че рамото й е по-добре.

"Добре е, мой близък, д-р Величков се погрижи за рамото ми", коментира водещата.

Панелистите заявиха, че се радват звездата на Нова телевизия да е отново на работа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com