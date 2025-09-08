Напрежение. Рачков попари Гала, намеси Венета Райкова

Новият сезон на "На кафе" започна с гръм и трясък.

Водещата Гала бе подложена на неочаквна атака от своите колеги от "Пееш или лъжеш". Димитър Рачков, Мария Игнатова и дуетът Иван и Андрей я заляха с порой от закачки.

Рачков направи първия удар, след като шеговито пожела успех на Венета Райкова, която вече е пряка конкурентка на Гала, след като пое ролята на водеща в "Преди обед".

Игнатова след това се заяде с рекламния клип на "На кафе", в който Гала гледа към небето с телескоп.

Гала, разбира се, прие закачките с усмивка и отвърна на удара, наричайки Рачков "Ники Кънчев".

Панелистите в студиото пък се включиха в шегите, подхвърляйки, че до него не стои Игнатова, а Зуека.

