Гала даде изненадващ пример в "На кафе"

Водещата на „На кафе” Гала направи предсказание, ако някой ни нападне.

Звездата на Нова телевизия коментира, че и от личен опит знае, че у нас, за разлика от повечето държави, хората постоянно се недоволни от живота в страната си.

„Постоянно говорим, че тука нищо не става, че искаме да се махнем и да не се връщаме. Но ако някой нападне България, ще се вдигнем като един”, заяви уверено Гала.

Тя даде пример с много кампании, които са спасявали живота на деца и в които хората се включват безрезервно. Според Гала обаче нищетата все повече ни затиска в последно време и дори хората да искат да помогнат, все по-често нямат тази възможност.

