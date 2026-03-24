Мистерия в "На кафе". Всички питат за Гала

Гала за пореден ден е болна и не се появи на екран. Това стана ясно във вторник сутрин, след като дългогодишната водеща отново не приветства зрителите на "На кафе", а това сториха нейните панелисти.

"Гала пак е болна и няма да се яви", обявиха в началото на продукцията в студиото.

От какво точно се е разболяла Гала и колко време ще бъде извън ефир не стана ясно. Никой от панелистите не пожела да даде повече информация, започвайки веднага да разискват "важни" теми от социалните мрежи.

Липсата на информация обаче само засили любопитството и притесненията на зрителите. В социалните мрежи вече се появиха редица въпроси - какво се случва с дългогодишната водеща и защо отсъствието ѝ продължава?

