Любопитно

Пълна мистерия в Нова. Всички питат за Гала

Никой не знае какво се случва в "На кафе"

01 окт 25 | 15:39
500
Агенция Стандарт

Неприятна изненада за зрителите на Нова телевизия днес.

Гала неочаквано отсъстваше от "На кафе" и то без никакво обяснение. Това не се случва за първи път последно време, но този път всичко е обвито в пълна мистерия.

Обикновено отсъствието на Гала бързо намира обяснение, което да стигне на многобройните ѝ почитатели. Този път обаче такова липсва изцяло. Пълно мълчание цари и в профилите в социалните мрежи, както на Нова телевизия, така и на самата Гала, отбелязва petel.bg.

Нещо повече, панелистите в "На кафе" изобщо не споменаха очевидното празно място на водещата, а се правиха все едно нищо не се е случило. Това на свой ред повдига много въпроси и дава основа за всякакви спекулации. Всички се надяват Гала да се появи и да разкаже какво е станало.

 

Ники Дойнов се изпусна! Неочакван гаф в ефир
01 октомври | 11:29
9220

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Телевизия
Още от Любопитно
Коментирай