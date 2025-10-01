Пълна мистерия в Нова. Всички питат за Гала

Неприятна изненада за зрителите на Нова телевизия днес.

Гала неочаквано отсъстваше от "На кафе" и то без никакво обяснение. Това не се случва за първи път последно време, но този път всичко е обвито в пълна мистерия.

Обикновено отсъствието на Гала бързо намира обяснение, което да стигне на многобройните ѝ почитатели. Този път обаче такова липсва изцяло. Пълно мълчание цари и в профилите в социалните мрежи, както на Нова телевизия, така и на самата Гала, отбелязва petel.bg.

Нещо повече, панелистите в "На кафе" изобщо не споменаха очевидното празно място на водещата, а се правиха все едно нищо не се е случило. Това на свой ред повдига много въпроси и дава основа за всякакви спекулации. Всички се надяват Гала да се появи и да разкаже какво е станало.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com