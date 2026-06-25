Клетва, бюджет и градски спорове влизат в дневния ред на СОС

Столичният общински съвет (СОС) ще проведе редовното си заседание днес, като първата точка в дневния ред е полагането на клетва от кмета на район „Средец“. Сред темите са още разчетът на приходите и разходите на Столичната община до приемането на държавния бюджет за 2026 г., бизнес планът на „Софийска вода“ за периода 2027-2031 г., общинската собственост, транспортната инфраструктура и културните програми.

Трайков се връща в „Средец“

Трайчо Трайков беше избран за кмет на столичния район „Средец“ на частичните местни избори на 14 юни 2026 г. Според данните на ЦИК той е получил 2718 гласа, или 77,33% от вота.

БТА припомня, че правомощията му като районен кмет бяха прекратени предсрочно с решение на Общинската избирателна комисия от 20 февруари, след като той беше назначен за служебен министър на енергетиката. В доклад до СОС от февруари също се посочва, че прекратяването е свързано с назначаването му за служебен министър и целта е била да не се допусне правен вакуум в управлението на района.

Почетни отличия и върнати решения

Общинските съветници ще разгледат предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“. В дневния ред са включени предложения за Любен Дилов-син и Мими Иванова, както и за присъждане на отличието „Почетен знак на Столична община“ на доц. д-р Ивайло Шалафов.

СОС ще обсъди и решения, върнати за ново разглеждане от областния управител на София-град. Сред тях са теми, свързани с общинска собственост и именуване на обекти, включително връщането на решение за възстановяване на името на парк „Оборище“ в район „Оборище“.

Бюджет, вода и градска среда

Сред по-тежките управленски въпроси е разчетът за приходите и разходите на Столичната община за 2026 г. до приемането на държавния бюджет. Съветниците ще разгледат и програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за тази година.

В дневния ред е включено и становище по проекта на бизнес план на „Софийска вода“ за регулаторния период 2027-2031 г. Това е една от темите с пряк ефект върху управлението на ВиК услугите в столицата през следващите години.

Борисовата градина, спирките и културата

СОС ще обсъжда и предложения за подробни устройствени планове в различни райони на София, както и мерки за градската среда и транспорта. Сред тях са ограничаване на достъпа на моторни превозни средства в парк „Княз Борисова градина“ и програма за поставяне и обновяване на спиркови навеси за периода 2026-2027 г.

В културната част на дневния ред са финансиране на проекти по програмата „Активни читалища“, параметрите на Столична програма „Култура“ за 2027 г. и подкрепа за събития и инициативи от календара на Столичната община. Заседанието събира в един дневен ред както символични решения за личности и памет, така и въпроси, които засягат ежедневието на София - от бюджета и водата до парковете, спирките и културния живот.

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