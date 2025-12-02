Борислав Цеков: Не граждански протест, а тероризъм!

Бруталното насилие, погромите и палежите, извършвани от протестиращите в София са тероризъм. Не гражданска позиция, не гражданско право - тероризъм! Този тероризъм лиши първоначално справедливата кауза на протеста срещу бюджета от неговата морална легитимност. Това заяви топ конституционалистът доц. Борислав Цеков, съсобственик на "Галъп", в своя позиция във Фейсбук.

Ето какво още написа доц. Борислав Цеков:

Това вече не е граждански протест, а открит хулигански метеж и тежко погазване на законността и обществения ред, които във всяка държава от ЕС са тежко наказуеми. Няма Gen Z, няма Gen Y и тем подобни глупотевини - случващото се е варварско безобразие, което не трябва да остава без ясен законов отговор от демократичните институции и истинското гражданско общество на България. Отговорност за всичко това носят партийното нискочелие , неговата клиентела и престъпната олигархия, която ги подкрепя дни и които наред насъскват определени обществени среди в тази посока.

Срам!

