Йордания докосна мечтата, Алжир я отне след почивката

Алжир се върна от ръба и победи Йордания с 2:1 в напрегнат мач от група J на Световното първенство, игран в Санта Клара. Дебютантът на Мондиала поведе чрез Низар Ал-Рашдан в 36-ата минута и за първи път в историята си имаше аванс на световни финали. След почивката обаче северноафриканците вдигнаха темпото, изравниха с глава чрез Надир Бенбуали и стигнаха до пълен обрат с гол на Амин Гуири в 82-ата минута.

Победата остави Алжир в битката за продължаване напред, докато Йордания остана без точка след първите си два мача.

Йордания повярва, че може да напише приказка

Мачът започна с очакван натиск на Алжир, който влезе в срещата под огромно напрежение след загубата от Аржентина. Рияд Марез се върна в титулярния състав и изведе отбора като капитан, а Ройтерс отбеляза преди двубоя, че Йордания ще бъде в изключително тежка позиция при поражение.

Въпреки това Йордания не се сви бездушно. Отборът на Джамал Селами стоеше компактно, затваряше пространствата и търсеше своя миг по десния фланг, където Али Олван отново носеше острота и смелост. Алжир държеше повече топката, но йорданците изглеждаха по-живи, когато успяваха да излязат напред.

В 36-ата минута дойде моментът, който за секунди превърна мача в история. След хаос в наказателното поле Алжир не успя да изчисти топката, тя стигна до Низар Ал-Рашдан, а ударът му мина покрай Лука Зидан и влезе във вратата. Това не беше гол от учебник, но беше гол с душа - първият йордански аванс на световно първенство.

Първото полувреме завърши с 1:0 за Йордания и с усещане, че дебютантът вече не просто участва, а се бори да остави следа. Алжир изглеждаше стегнат от напрежението, а Марез и съотборниците му трябваше да намерят отговор, преди турнирът да им се изплъзне.

Бенбуали върна въздуха на Алжир

След почивката Алжир излезе различен. Натискът стана по-постоянен, атаките - по-дълбоки, а Йордания започна все по-често да се прибира в собствената си третина. Африканците натрупаха удари и статични положения, докато съперникът все по-трудно намираше изход.

В 69-ата минута натискът най-после проби стената. Рияд Марез пусна топка в опасна зона, а Надир Бенбуали се извиси над защитата и с глава прати топката в мрежата за 1:1. Това беше гол на воля и физическо присъствие - точно ударът, от който Алжир имаше нужда, за да повярва отново.

Изравняването промени въздуха на терена. Йордания вече не можеше само да пази резултата, а Алжир усети, че мачът може да бъде спасен. В този период резервите на северноафриканците дадоха нова скорост, а Анез Хадж Муса внесе движение и смелост в последната третина.

От този момент нататък срещата вече не беше просто тактическа битка. Тя стана борба на нерви - единият отбор бранеше мечта, другият се опитваше да избегне ранно рухване.

Гуири се появи в хаоса и реши всичко

В 82-ата минута Алжир нанесе втория удар. След ново разбъркване пред вратата на Йордания Амин Гуири реагира най-бързо и отблизо прати топката в мрежата. Последва проверка с ВАР за евентуална засада, но голът остана и Алжир вече водеше с 2:1.

Това беше попадение от онези, които не изглеждат красиво на повторение, но тежат като съдба. Гуири не изчака съвършената топка, а просто беше там, където трябваше да бъде. В такива мачове понякога точно това решава всичко - един метър, една реакция, една секунда преди защитника.

Йордания опита да се върне. В добавеното време отборът търсеше искра по фланговете, но Алжир се прибра, затвори пътищата и изкара последните минути с хладнокръвие. При седем минути продължение дебютантът имаше време, но не и достатъчно чистота в последния пас.

Последният сигнал дойде като спасение за Алжир и като удар за Йордания. Едните паднаха на тревата от облекчение, другите останаха с горчивината, че са били толкова близо до нещо огромно.

Алжир диша, Йордания остана с разбито сърце

Победата връща Алжир в сметките на група J. След тежкото 0:3 срещу Аржентина северноафриканците вече имат 3 точки и ще гледат към последния си мач с Австрия като към решителна битка за място напред. Аржентина вече си осигури продължаване след 2:0 срещу Австрия по-рано в понеделник.

Йордания остава без точка, но не и без достойнство. Отборът поведе, бори се, изкара Алжир от равновесие и показа, че дебютът му на световната сцена не е туристическо участие. Болката ще бъде голяма, защото мечтата беше реална почти до последните десет минути.

Алжир обаче показа нещо, което може да му трябва още повече от красив футбол - характер. След първото полувреме всичко сочеше към провал, но отборът на Владимир Петкович намери сили, смени ритъма и обърна мач, който можеше да го изхвърли от турнира. В Санта Клара Йордания докосна своята приказка, но Алжир я скъса от ръцете й и остана жив.

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