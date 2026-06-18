Бразилия обяви решението за Неймар

Бразилският нападател Неймар няма да пътува с отбора за втория им мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Хаити във Филаделфия, тъй като продължава да се възстановява от контузия на прасеца, съобщи Бразилската футболна асоциация.

„Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park“, се казва в изявление.

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