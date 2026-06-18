Спорт

Бразилия обяви решението за Неймар

За втория мач на тима срещу Хаити

Бразилия обяви решението за Неймар
Снимка: О Глобо
18 юни 26 | 20:08
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Влади Кирилов

Бразилският нападател Неймар няма да пътува с отбора за втория им мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Хаити във Филаделфия, тъй като продължава да се възстановява от контузия на прасеца, съобщи Бразилската футболна асоциация.

„Той ще остане в Ню Джърси, за да се възползва максимално от последния етап от възстановяването си, използвайки отличните съоръжения в хотел The Ridge и тренировъчния център Columbia Park“, се казва в изявление.

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Автор Влади Кирилов

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