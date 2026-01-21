Легенда на футбола с емоционални думи за Пената

Легендата от САЩ ’94 и помощник-треньор в националния отбор Ивайло Йорданов е специален гост в новия епизод на подкаста на БФС, посветен на незабравимия Димитър Пенев.

В откровен разговор Йорданов връща лентата назад към дните със Старшия – човекът, който поведе „лъвовете“ към историческия бронз в САЩ и завинаги промени българския футбол. Спомени, доверие, риск и уроци, които остават за цял живот.

„Когато бях в националния отбор при Димитър Пенев, вече бях оформен като футболист, но… може би ме направи по-добър човек. Виждах добротата в него и се стремях да бъда като него“, заяви той.

От футболната централа пуснаха само малка част от това, което казва Йорданов и уточниха, че целият разговор ще бъде публикуван утре, 22 януари от 11:00 ч.

