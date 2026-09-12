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Ивайло Йорданов връща лентата назад към дните със Старшия
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Ивайло Йорданов връща лентата назад към дните със Старшия
Ивайло Йорданов е единственият българин, имал честта да бъде треньор на звездата на световния футбол Кристиано Роналдо. "Кристиано беше талант и голад...
Ивайло Йорданов говори пред медиите в Баня Лука преди утрешния мач от Лига Европа между "Берое" и "Радник" (Бийелина). Първият двубой завърши 0:0. Виж...
Бившият национал се пробвал в борбата и ските Един от героите от САЩ'94 Ивайло Йорданов бе голямата изненада в новия треньорски щаб на "Берое". Самок...
"КОЙ е следващият?". Този въпрос зададе братът на убития младеж във Враца. Ивайло Йорданов изля мъката си и разочарованието от институциите в писмо, к...