А1 празнува 30 години с атрактивни оферти за смартустройства само за 1 лев/0,51 евро на месец

Вземете нов смартфон, таблет, смартчасовник или безжични слушалки за 1 лев/0,51 евро на лизинг за 24 месеца от А1.

Избирайте от устройства на водещи производители като Huawei, Motorola, OPPO, Apple и Lenovo.

Офертите са валидни до 31 октомври при покупка с план Unlimited.

За да отпразнува своята 30-годишнина заедно с клиентите, А1 стартира специална празнична кампания с оферти за смартустройства на цени от 1 лв./0,51 евро на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited. До 31 октомври потребителите могат да избират от смартфони, смартчасовник, таблет и безжични слушалки, които съчетават удобство, стил и най-новите технологии за по-умно и свързано ежедневие.

Oppo A5 5G е перфектното решение за хората, които искат надеждно устройство на достъпна цена. Големият 6.67-инчов дисплей със 120 Hz честота на опресняване превръща игрите и гледането на видеа в плавно изживяване, а процесорът MediaTek Dimensity 6300 осигурява бърза и безпроблемна работа през целия ден. Системата от 50 MP + 2 MP основна камера и 8 MP селфи обектив улавят кристално ясни снимки и видеа при всякакви условия. Смартфонът е сертифициран по военни стандарти за издръжливост и има защита IP65 срещу вода и прах – чудесен избор за активния начин на живот. А батерията от 6000 mAh и 45W SuperVOOC бързо зареждане гарантират, че Oppo A5 5G ще бъде винаги готов за нови приключения.

Motorola G35 5G съчетава модерен дизайн и практични функции. Големият 6.72-инчов дисплей със 120 Hz опресняване и технология Display Colour Boost предлага ярки и живи цветове – дори при пряка слънчева светлина. Осемядреният процесор с 5G поддръжка осигурява бързина и ефективност, за да сте винаги онлайн. Камерите – 50 MP Quad Pixel основна, 8 MP ултраширокоъгълна и 16 MP селфи с Face Retouch – превръщат всеки уловен момент в професионален кадър. В допълнение, благодарение на Magic Eraser и Google Photos снимките се редактират и съхраняват лесно. С батерия от 5000 mAh и стъкло Corning Gorilla Glass 3 устройството е създадено да издържи на ежедневните предизвикателства, а функцията Family Space, която е за контрол на съдържанието и екранното време, дава спокойствие на родителите, когато децата го използват.

Huawei Watch FIT 4 е смартчасовник за онези, които искат да поддържат форма, без да правят компромис със стила си. С тънък корпус и 1.82-инчов AMOLED дисплей, той е еднакво подходящ за спортната зала и работната среща. Устройството поддържа над 100 тренировъчни режима, като автоматично разпознава активността, а двубандовият GPS проследява маршрути с изключителна точност. Часовникът разполага с функции за мониторинг на здравето като пулс, сън, стрес и кислород в кръвта, а приложението Stay Fit подпомага управлението на калориите и постигането на здравословните цели. Батерията на Huawei Watch FIT 4 издържа до 10 дни, а богатата гама от теми на циферблата позволява персонализация според личния стил.

С AirPods 4 любимата музика, подкасти и разговори звучат по-добре от всякога. Новото поколение слушалки на Apple предлага кристално ясен, обгръщащ звук и по-дълъг живот на батерията, осигурявайки до 30 часа слушане с кутията. Леки и удобни, те са подходящи за целодневно носене – в офиса, на път или във фитнеса. Благодарение на лесната връзка с устройствата от екосистемата на Apple, слушалките са винаги готови за употреба.

Lenovo Tab ONE е компактен таблет със стилен дизайн и удобен 8.7-инчов HD дисплей. Идеален е за гледане на филми, игри или четене, а осемядреният процесор MediaTek Helio G85 осигурява бърза и надеждна работа. С двойни говорители за по-пълноценно аудио изживяване и издръжлива батерия от 5100 mAh, Lenovo Tab ONE е подходящ за учене, забавление и семейно време – устройство, което намира място във всеки дом.

Всички смартустройства се предлагат на специална цена от 1 лев/0,51 евро на месец за 24 месеца с план Unlimited Ultra до 31 октомври, като пълната празнична селекция по случай 30-годишнината на телекома можете да разгледате онлайн на a1.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com