А1 представя Smart Kids за новата учебна година – план и смартчасовник за деца
За да се възползва от възможностите за родителски контрол, възрастният трябва да инсталира на смартфона си приложението ttec Kidi, което може да бъде...
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За да се възползва от възможностите за родителски контрол, възрастният трябва да инсталира на смартфона си приложението ttec Kidi, което може да бъде...
До 30 юли клиентите на телекома, поръчали смартчасовника HONOR Watch 6, ще го получат в комплект със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip
Смартчасовникът е създаден за комфорт при носене през целия ден
За да отпразнува своята 30-годишнина заедно с клиентите, А1 стартира специална празнична кампания с оферти
LG Watch Urbane безспорно е най-елегантният смартчасовник на пазара. Новата му версия - LG Watch Urbane Luxe има същите технически спецификации, но ид...