Спорт

Задава ли се трансфер? Челси вади милиони за звезда на Барса

Сделката до голяма степен ще зависи от решението на играча

26 авг 25 | 22:15
215
Агенция Стандарт

Челси изпрати официална оферта към Барселона за атакуващия халф Фермин Лопес. "Сините“ от Лондон са готови да платят 50 милиона евро за испанеца, съобщи каталунското издание "Спорт".

Според източника, каталунският клуб е готов да разгледа тази оферта, тъй като подобен трансфер би могъл да реши всички проблеми на Барса с финансовия феърплей. Тази сделка обаче до голяма степен ще зависи от решението на самия играч, пише gol.bg.

Миналия сезон Лопес участва в 46 мача във всички турнири, в които отбеляза осем гола и направи 10 асистенции. Настоящият трудов договор на играча с клуба е до лятото на 2029 г. 

 

Байер с трансферен удар! Взе легенда на Реал Мадрид
26 август | 20:05
200

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай