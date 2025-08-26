Задава ли се трансфер? Челси вади милиони за звезда на Барса

Челси изпрати официална оферта към Барселона за атакуващия халф Фермин Лопес. "Сините“ от Лондон са готови да платят 50 милиона евро за испанеца, съобщи каталунското издание "Спорт".

Според източника, каталунският клуб е готов да разгледа тази оферта, тъй като подобен трансфер би могъл да реши всички проблеми на Барса с финансовия феърплей. Тази сделка обаче до голяма степен ще зависи от решението на самия играч, пише gol.bg.

Миналия сезон Лопес участва в 46 мача във всички турнири, в които отбеляза осем гола и направи 10 асистенции. Настоящият трудов договор на играча с клуба е до лятото на 2029 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com