Киев отговори за офертата на Путин за среща

Светкавичен отговор за предложението на руския президент Владимир Путин.

От Киев обявиха, че офертата му да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва е неприемлива. Това заяви днес министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Той каза, че най-малко седем страни, включително Австрия, Ватиканът, Швейцария и три страни от Залива, са готови да бъдат домакини на евентуална среща.

„Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за подобна среща по всяко време“, написа той в „Екс“.

„Путин обаче продължава да се подиграва с всички, като умишлено отправя неприемливи предложения“, добави Сибига.

