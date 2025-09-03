Путин отсече! Как спира войната ОБНОВЕНА

Руският президент Владимир Путин каза днес на Киев, че има шанс войната в Украйна да бъде прекратена с преговори.

Това ще стане, "ако здравият разум надделее" – вариант, който той предпочита, но в същото време е готов да сложи край на войната и чрез сила, ако това е единственият начин, предаде Ройтерс.

"Мисля, че има някаква светлина в края на тунела. Но нека видим как се развие ситуацията. Ако това не е така, тогава ще трябва да решим проблемите си чрез сила", каза руският президент.

В същото време, телевизионен микрофон успя да улови странна размяна на реплики между руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Цзинпин по-рано днес.

Двамата лидери, които, докато вървяха един до друг, обсъждаха трансплантацията на органи и възможността хората да живеят до 150 години, предава БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Разговорът между двамата лидери беше записан, докато те вървяха със севернокорейския лидер Ким Чен Ун начело на група от над 20 други чуждестранни лидери, за да наблюдават военния парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война.

Разговорът между тях беше дочут по време на предаване на живо по Китайската централна телевизия и бе предоставен от нея на други медии, включително на Ройтерс и Асошиейтед прес.

Администрацията на китайското радио и телевизия съобщи, че предаването на живо е било гледано 1,9 млрд. пъти онлайн и от над 400 млн. души.

Докато Путин и Си вървяха към площад "Тянанмън“, където наблюдаваха парада заедно с Ким, преводачът на Путин бе чут да казва на китайски език: "Биотехнологиите непрекъснато се развиват“.

Преводачът добавя след част, която не може да бъде чута – "човешките органи могат да бъдат трансплантирани непрекъснато. Колкото по-дълго живееш, толкова по-млад ставаш и (можете) дори да постигнете безсмъртие“.

В отговор Си, който е извън кадър, може да бъде чут да отговаря на китайски език: "Някои предсказаха, че през този век хората ще могат да живеят до 150 години“.

Ким се усмихва и поглежда към Путин и Си, но не е известно дали този разговор му е бил преведен. Путин не може да бъде чут ясно да говори на руски език на клипа, разпространен от китайската телевизия.

След като Си започва да говори, на видеото се вижда общ кадър на площад "Тянанмън“ и звукът му е заглушен.

Повече от 30 секунди по-късно Си, Путин и Ким се появяват отново в кадър, докато се придвижват към наблюдателната платформа, издигната за парада.

По време на събитието Си заяви пред над 50 000 зрители, че светът е изправен пред избор между "мир или война“, докато самият той направи преглед на войските и на военното оборудване, включващо свръхзвукови ракети и военноморски дронове.

