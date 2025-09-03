Путин с извънредно решение за Зеленски! ОБНОВЕНА

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде "Ройтерс".

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл?", каза Путин.

"Нека Зеленски дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако тя бъде добре организирана, съм готов на нея", добави руският лидер.

В същото време, Кремъл се надява, че думите на американския лидер Доналд Тръмп по този въпрос не са сериозни. Това заявява прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Да се надяваме, че става дума за някакъв преносен смисъл, още повече, че никой не заговорничи", уверява говорителят на Кремъл.

"И всъщност отношенията на Русия с партньорите й на Изток, особено с Китайската народна република, с други страни, с Корейската народно-демократична република, взаимодействието в рамките на многостранни формати като ШОС, БРИКС и други, се осъществяват за добро, а не срещу някого, срещу трети страни".

По-рано в публикация в Truth Social американският президент написа: "Нека президентът Си и великолепният народ на Китай да имат един велик и траен празничен ден. Моля, предайте моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничат срещу САЩ".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com