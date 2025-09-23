Марин Петков отряза оферта за милиони

Звездата на Левски Марин Петков е отказал 2.2 милиона долара от африкански клуб, разбра „Тема Спорт“. Националът е получил предложение за тригодишен договор от марокански отбор.

Заплатата, която е щял да получава юношата на сините за 12 месеца, е 700 000 от американската валута, като тя е трябвало да нараства след всяка година. Петков обаче е отхвърлил предложението, тъй като иска да премине в европейски тим. През есента това няма да се случи и следващата възможност пред него за осъществяването на изходящ трансфер ще се отвори след Нова година.

Офертата, която е пристигнала на „Герена“ за 21-годишното крило, е била добра за сините. Тя е била на стойност от 1.7 милиона долара. Ръководството на Левски е било склонно да я приеме, но отказът на Петков е стопирал преговорите. Сините наскоро получиха предложение от Африка и за друг играч. Мустафа Сангаре бе желан от тунизийския Есперанс, но до трансфер на нападателя също не се стигна.

През това лято около името на Марин не спираше да се шуми. Преди мачовете с Брага от втория квалификационен кръг на Лига Европа той бе с единия крак в Ракув. Шефът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пловдив, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите. Сините обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна.

След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца. Последно израелският Макаби Хайфа имаше апетити към национала, но офертата не удовлетворяваше Левски. В крайна сметка и еврейският клуб се отказа от привличането му и се насочи към други набелязани футболисти.

Марин Петков бе титуляр за сините в евротурнирите, но след приключването участието на континенталната сцена мястото му в Първа лига изстина. В последните 5 шампионатни двубоя фланговият нападател е оставян резерва от треньора Хулио Веласкес за сметка на Карл Фабиен. Националът е водещият голмайстор на столичани в елита с четири гола. Той има на сметката си 183 двубоя във всички турнири, в които реализира 34 гола.

