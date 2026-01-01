Мъри разтърси Галатасарай, но Гьозтепе изпусна сензацията
Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
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Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
Гьозтепе вече прави селекцията за новия сезон и започва подготовка на 1 юли, преди лагер в Словения
Той може да стане постоянна част от „жълто-червените“ от Измир
Защо се стигна до това решение
Нашият специалист ръководи футболния отбор на Гьозтепе от Измир
Продължават ли да работят заедно
Британецът няма никакъв опит като треньор
Мъри се превърна в най-успешния треньор на "Гьозтепе"
Гьозтепе постигна споразумение с Челси
Мажоритарният собственик на "Левски" отправи критики към агитката на "сините"
Гьозтепе спечели промоция за Суперлигата
Българинът започна отлично мача, като взе подаването си и направи пробив
И за какво му благодариха
Мъри се сбогува с отбора си
Спонсорът на ЦСКА 1948 даде показателно сравнение
Дебела глава съм, мога да понеса много неща
Още на старта на пролетния сезон
Стойчо Младенов коментира предстоящия сблъсък ЦСКА - Левски
Двамата са се срещнали в Хасково
Джейми и Нийл Скупски спечелиха финала без игра