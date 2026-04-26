Светкавичен удар на Гьозтепе, Стоилов държи курса към Топ 5

Отборът на Гьозтепе, ръководен от Станимир Стоилов, постигна ключова победа с 2:0 над Анталияспор в 31-ия кръг на турската Суперлига и запази шансовете си за място в Топ 5. Успехът дойде ден след като основният конкурент Башакшехир разгроми Касъмпаша с 4:0. Двата отбора вече са с равен актив от 51 точки, но тимът от Истанбул остава напред заради по-добра голова разлика. Победата на Гьозтепе дойде след светкавично начало и контролирана игра до края.

Домакините шокираха съперника още с първата си атака. Жуан Сантош се разписа в 14-ата секунда, което се превърна в най-бързия гол за сезона в турската Суперлига. Попадението даде тон на мача и позволи на отбора на Стоилов да диктува темпото още от самото начало.

Натискът на Гьозтепе продължи и логично доведе до втори гол. В 22-ата минута Арда Окан Куртулан удвои преднината след добре организирана атака. До края на първото полувреме Анталияспор опита да реагира и създаде няколко положения, но без резултат.

Българският национал Филип Кръстев започна сред титулярите и остана на терена до 69-ата минута, когато беше заменен от Угюр Йълдъз. Присъствието му помогна за баланса в средата на терена, особено в началните минути след ранния гол.

Гостите започнаха второто полувреме по-активно и направиха опит да се върнат в мача чрез няколко смени. Те стигнаха до няколко добри ситуации, но не успяха да ги реализират. От средата на частта Гьозтепе отново наложи контрол и създаде положения, но резултатът остана непроменен.

С успеха тимът от Измир събра 51 точки и продължава да гони място сред първите пет. Башакшехир също е с 51, но е напред заради головата си разлика. В следващия кръг Гьозтепе гостува на Трабзонспор, докато съперникът му ще играе срещу Фенербахче.

