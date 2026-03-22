Голямо признание за Мъри Стоилов. Наградата

Големият треньор Станимир Стоилов вече е носител и на наградата "Димитър Пенев". По предложение на Българската асоциация на спортните журналисти отличието, което получава най-заслужилият български специалист във футбола, носи името на Стратега в негова памет.

Иначе за 4-и път Мъри е избран за треньор номер 1 у нас. Той е печелил приза и през 2017, 2022 и 2024 г.

От ноември 2023-а Стоилов е начело на турския "Гьозтепе", където жъне огромни успехи и отборът от Измир има шансовете да играе в европейските турнири през лятото.

Стоилов получава 234 точки в анкетата. Втори в класацията е Александър Тунчев, който изведе "Арда" до мачове в Европа и остана близо дори и до влизане в групите на Лигата на конференциите. Младият спец получава 127 точки. Трети е наставникът на ЦСКА Христо Янев - 78 точки.

Самият Стоилов не успя да присъства на церемонията, тъй като има ангажименти с клубния си тим. Наградата му бе взета от помощника му Цанко Цветанов.





