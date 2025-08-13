Моуриньо се произнесе за Гьозтепе и Мъри

Старши треньорът на Фенербахче - Жозе Моуриньо, определи Гьозтепе на Станимир Стоилов като "възможно най-трудния съперник", който може да имаш между два мача в Шампионска лига.

Специалния сподели, че предстоящият сблъсък срещу отбора на Мъри ще се играе по програма и няма да бъде отложен.

"Не, нямам такова намерение. Отлагането на един мач беше достатъчна помощ за нас. Опитваме се да направим нещо както за себе си, така и за турския футбол. Отлагането на два мача би било твърде много. И без това няма много свободни дни", сподели Моуриньо на пресконференцията след гръмката победа с 5:2 над Фейенорд от III кръг на "турнира на богатите".

"Мачът с Гьозтепе ще бъде физически труден. Съперник като Гьозтепе е последният, с когото бихте искали да играете между мачовете от квалификациите за Шампионската лига, но няма какво да се направи", добави Специалния.

Гьозтепе приема Фенербахче в събота от 21:30 часа на стадион "Гюрсел Аксел" в Измир.

