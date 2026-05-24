Валенсия развали шампионския финал на Барселона в Ла Лига

Шампионът Барселона приключи сезона в Ла Лига със загуба, след като отстъпи с 1:3 при гостуването си на Валенсия в 38-ия кръг. Роберт Левандовски даде аванс на каталунците на „Местая“ в последния си мач за тима, но домакините направиха обрат с голове на Хави Гера, Луис Риоха и Гидо Родригес.

Барселона завършва първенството на върха с 94 точки, а Валенсия събра 49 и завърши девета. Реал Мадрид остана втори с 86 точки след победа с 4:2 над Атлетик Билбао.

Валенсия обърна шампиона за десет минути

Барселона поведе час след началото на мача, когато Левандовски се разписа в последното си участие за каталунците. Отговорът на Валенсия обаче дойде бързо и решително.

Хави Гера и Луис Риоха вкараха в рамките на десет минути и обърнаха резултата в полза на домакините. Дълбоко в добавеното време Гидо Родригес оформи крайното 3:1 и даде силен завършек на кампанията за Валенсия, който прекара голяма част от сезона в долната половина на таблицата.

Реал Мадрид завърши с победа, Мбапе стана голмайстор

Реал Мадрид изпрати сезона с успех с 4:2 над Атлетик Билбао на „Сантяго Бернабеу“. Гонсало Гарсия и Джуд Белингам дадоха два гола аванс на „белите“ още през първото полувреме, но точно преди почивката Горка Гурусета върна един гол за гостите.

В 51-вата минута Килиан Мбапе отбеляза трети гол за Реал и така си гарантира голмайсторския приз в Испания със 25 попадения. Браим Диас вкара четвъртия гол за домакините в 88-мата минута, а Исета оформи крайния резултат в продължението. Атлетик Билбао завърши сезона на 12-о място с 45 точки.

Селта Виго и Хетафе взеха европейски квоти

Селта Виго ще играе в Лига Европа, след като победи Севиля с 1:0. Единственият гол вкара Илаиш Мориба в 51-вата минута, а успехът осигури шестото място на „небесносините“ със 54 точки.

Хетафе си гарантира участие в Лигата на конференциите със седмото място след победа с 1:0 над Осасуна. Победното попадение за мадридчани бе дело на Луис Мия в 59-ата минута.

Жирона изпадна след равенство, Майорка не се спаси

Осасуна допусна пета поредна загуба, но остана над чертата. Тимът от Памплона завърши със 42 точки и зае 17-о място.

Майорка също събра 42 точки, но приключи на 18-а позиция заради по-лоши допълнителни показатели и изпадна, въпреки че победи вече изпадналия Овиедо с 3:0. Пабло Торе, Ману Морланес и Ведад Муричи вкараха головете, но успехът не промени съдбата на отбора.

Жирона също напуска елита с 41 точки след равенство 1:1 у дома срещу Елче. Гостите поведоха в 39-ата минута чрез Алваро Родригес, а Арнау Мартинес изравни малко след началото на второто полувреме. Гредата спря Тома Льомар и попречи на домакините да стигнат до пълен обрат, което се оказа решаващо за изпадането им.

Останалите мачове от кръга

В други срещи Бетис победи Леванте с 2:1, Еспаньол и Реал Сосиедад завършиха 1:1, а Райо Валекано спечели с 2:1 като гост на Алавес.

Мачове от последния 38-ми кръг на първенството на Испания по футбол:

Алавес - Райо Валекано 1:2

Бетис - Леванте 2:1

Селта Виго - Севиля 1:0

Еспаньол - Реал Сосиедад 1:1

Хетафе - Осасуна 1:0

Жирона - Елче 1:1

Майорка - Реал Овиедо 3:0

Реал Мадрид - Атлетик Билбао 4:2

Валенсия - Барселона 3:1

В неделя:

Виляреал - Атлетико Мадрид

