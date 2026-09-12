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Последни новини Спорт
Неделев остава в "Майнц"

Неделев остава в "Майнц"

Националът на България Тодор Неделев ще играе в "Майнц 05" и през настоящия сезон. Това стана ясно на пресконференция преди мача от 3-ия кръг на Бунде...

29 август | 8:10
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Неделев моли за търпение

Неделев моли за търпение

Имам нужда от време, за да се успокоя, призова новото попълнение на "Майнц" Тодор Неделев. В интервю за "Кикер" бившият ас на "Ботев" каза, че се чувс...

10 януари | 18:35
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