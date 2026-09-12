История в Бундеслигата! Мари-Луизе Ета записа първа победа
Унион Берлин обърна Майнц в края и вкара жена-треньор в историята на европейския футбол
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Унион Берлин обърна Майнц в края и вкара жена-треньор в историята на европейския футбол
Дузпа в добавеното време лиши домакините от победа, Байерн продължава да гази към титлата
Холер реши мача, гостите се задържат в гонитбата за топ 6
Три разгромни победи и сериозни аванси в първите четвъртфинали на Лигата на конференциите
Не сме "гейчета", ядоса се националът "Майнц", където играе Тодор Неделев, явно още не са приключили с празниците. Треньорът Мартин Шмид разкри, че о...
Националът на България Тодор Неделев ще играе в "Майнц 05" и през настоящия сезон. Това стана ясно на пресконференция преди мача от 3-ия кръг на Бунде...
Нашето момче в "Майнц" Тодор Неделев е на път най-после да пробие в отбора и да е титуляр. "Ексканарчето" даде сериозна заявка за това с добрите си из...
Тодор Неделев е единственият българин в Бундеслигата. Нещо което отчете и Любослав Пенев. Момчето от Белозем не личи да е притеснен, че откакто е в "М...
Германия е друга планета сподели играчът на "Майнц" Тодор Неделев, след като се спря пред "Стандарт". Той направи кратък разбор на срещата с Беларус и...
Майнц. Тодор Неделев ще трябва да почака до дебюта си в Бундеслигата. Това обяви треньорът на "Майнц" Томах Тухел. Според него Тошко не е готов да так...
Имам нужда от време, за да се успокоя, призова новото попълнение на "Майнц" Тодор Неделев. В интервю за "Кикер" бившият ас на "Ботев" каза, че се чувс...
Малко му куца тактиката, обявиха германците