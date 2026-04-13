Един гол, три точки - Фрайбург не сгреши в битката за Европа

Фрайбург направи важна крачка към участие в европейските турнири, след като спечели с 1:0 при гостуването си на Майнц в двубой от Бундеслигата. Единственият гол в срещата се оказа достатъчен, за да поднесе ценните три точки и да задържи отбора в битката за челните позиции.

Мачът не предложи изобилие от попадения, но бе решен в ключов момент от срещата. Така гостите показаха ефективност, която може да се окаже решаваща в края на сезона.

Решителният удар дойде в 57-ата минута, когато Лукас Холер се разписа след добра комбинация и асистенция от Матиас Гинтер. Попадението се оказа достатъчно, за да наклони везните и да осигури успеха на Фрайбург.

Домакините от Майнц опитаха да отговорят и да върнат интригата, но така и не намериха път към вратата на съперника. Липсата на точност в завършващата фаза ги лиши от възможност да измъкнат нещо от двубоя.

С този успех Фрайбург събра 40 точки и се изкачи на осмото място в класирането, като остава в непосредствена близост до зоната, даваща право на участие в европейските клубни турнири. Отборът показва стабилност в ключов момент от сезона и запазва амбициите си.

Майнц остава девети с 33 точки и ще трябва да търси по-добри резултати, ако иска да се включи по-сериозно в борбата за по-предни позиции.

Двубои от 29-я кръг от Първа Бундеслига:

Кьолн - Вердер Бремен 3:1

Щутгарт - Хамбургер ШФ 4:0

Майнц - Фрайбург 0:1

От събота:

Санкт Паули - Байерн Мюнхен 0:5

Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен 0:1

Хайденхайм - Унион Берлин 3:1

РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах 1:0

Волфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2

От петък:

Аугсбург - Хофенхайм 2:2

Байерн Мюнхен води в класирането със 76 точки, следван от Борусия Дортмунд с 64, Щутагрт и РБ Лайпциг с по 56, Байер Леверкузен с 52, Хофенхайм с 51 и други.

