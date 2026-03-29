Лоша новина за България преди мача с Индонезия

Доминик Янков по всяка вероятност ще пропусне двубоя срещу Индонезия утре. Асът на Локомотив София получи контузия в срещата срещу Соломоновите острови, която „трикольорите“ спечелиха с 10:2 в Джакарта.

Той бе принудително заменен, въпреки че от щаба на националите ни настояват, че травмата му не е толкова сериозна.

„Аклиматизацията ни върви по-добре с всеки ден. Разбира се, няма как да сме 100% готови с оглед на времето, влагата и температурните амплитуди между България и Индонезия. Доминик Янков най-вероятно няма да може да участва утре, но контузията не е сериозна. Просто ще го запазим, тъй като неговото здраве е над всичко.

Тепърва предстои да изчистим грешките, но ще се фокусираме и върху позитивните неща, които направихме в първия мач. Има грешки на растежа, но тепърва ще работим за тяхното отстраняване“, сподели селекционерът на България Александър Димитров на брифинг преди мача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com