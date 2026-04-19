Разкриха следващата цел на Клоп, не е Реал Мадрид

Според вестник "АС" Юрген Клоп няма никакво намерение да поема Реал Мадрид. Напоследък името му все по-често е свързвано с треньорския пост на "Сантиаго Бернабеу".

Спортният директор на "Red Bull" се чувства щастлив на настоящата си позиция, съобщава още изданието. Според информациите, дългосрочната цел на Клоп е да ръководи германския национален отбор, въпреки че това не е негов основен приоритет.

Последната работа като мениджър на германеца беше в Ливърпул, където той бе начело от 2015 до 2024 година. Под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига и една титла от Английската Висша лига.

