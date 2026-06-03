Вече е ясен договорът на новия треньор на Ливърпул

Ръководството на Ливърпул се е разбрало с испанеца Андони Ираола относно дължината на договора, съобщава Фабрицио Романо.

43-годишният специалист, който напусна Борнемут след три сезона, е пожелал контрактът му да бъде за две години - точно както бе и при "черешките".

Според медиите в Англия, Ираола иска да вземе със себе си екипа, с който работеше в Борнемут. Това са Томи Елфик, Шон Куупър и анализатора Том Уебър.

Асистентът на Андони - Пабло де ла Торе, също се очаква да пристигне на "Анфийлд", след като неговият договор с "черешките" изтича в края на този месец.

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