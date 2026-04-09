Легенда на Ливърпул разсипа отбора и Арне Слот

Арне Слот бе сериозно критикуван заради стратегията си в мача с ПСЖ снощи. Босът на Ливърпул излезе във формация с петима в отбрана, която не донесе нищо и Червените отново бяха доста зле.

Парижани напълно надиграха съперника си от Острова и го победиха с 2:0, нанасяйки му 16-ата загуба от началото на кампанията. Анализаторът Джейми Карагър определено не бе доволен.

„Сякаш гледахме отбора от по-ниска дивизия. Загубата на класа при Ливърпул изглежда много притеснителна. В някой отношения резултатът е отличен, защото те можеха да получат 5 или 6 гола. Като разлика в класите обаче, контрастът е огромен предвид миналия сезон“ заяви Карагър.

„През миналия сезон Ливърпул бе елиминиран от ПСЖ в равностоен сблъсък, а след това похарчи 450 милиона за нови играчи и сега да иглежда така е наистина притеснително. Човек се чуди как може да са толкова зле?“ добави той.

„Мениджърът опита нещо различно, но тотално обърка стратегията. Разбира се за мен е лесно да кажа това, след като мачът вече е минал, но в крайна сметка анализаторите говорят след двубоите. Всъщност с петима в защита Ливърпул бе по-отворен защото някои играчи действаха човек за човек, а тримата централни трябваше да покриват цялата ширина на терена. Ван Дайк трябваше да тича нагоре-надолу и да покрива всичко, а той няма как да го прави вече на 34“ каза още Карагър.

„Човекът до него – Конате, продължи с грешките. Ван Дайк бе един от най-добрите на фона на слабата игра и мисля, че той ще поиска от Слот никога да не използва подобна тактика отново. Не е само системата обаче. ПСЖ бе просто невероятен. Сякаш гледах Барселона на Пеп“ отчете още Джейми.

