Трагичен Роналдо! Конго шокира Португалия

С Кристиано Роналдо начело иберийците стигнаха само до 1:1 в откриващия си двубой срещу непретенциозния тим на ДР Конго.

Мачът започна отлично за европейския гранд, който откри още в шестата минута чрез гол на Жоао Невеш. Преди и след гола португалците имаха пълен контрол над случващото се на терена, но в края на първата част бяха попарени от африканците с изравнителен гол на Уиса.

До края "мореплавателите" опитаха всичко, за да пречупят съперника си, но безуспешно. Особено разочароващо бе представянето на Кристиано Роналдо, който игра на шестото си световно първенство. Легендата бе сред най-слабите на терена и се отличи с куп пропуски, но така и не бе заменен от селекционера Роберто Мартинес.

Втората част започна така, както и първата - с натиск на Португалия, но вече "леопардите" действаха с по-голямо самочувствие и не бяха в глуха защита.

В 55-ата минута Кансело вкара гол за европейците с красив ножичен удар, но попадението бе отменено заради засада.

Само две по-късно конгоанците отговориха с удар в гредата.

В 69 минута Кристиано Роналдо направи огромен пропуск, след като получи чудесен пас на няколко метра пред вратата на африканците, но прати топката в аут.

В заключителните минути португалците хвърлиха всички усилия в атака, но и това не бе достатъчно за победен гол и в крайна сметка двата тима разделиха по точка.

Така в крайна сметка двата тима стигнаха до равенството, което определено може да се счита за една от големите изненади от началото на турнира. Останалите отбори в групата са Узбекистан и Колумбия, които излизат един срещу друг през нощта българско време.

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