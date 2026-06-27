Ще има ли скоро среща Роналдо - Меси? ПРОГРАМАТА

След тези мачове ще имаме и пълната картина за 1/16-финалите и схемата до края.

Футболният маратон стартира точно в полунощ с последните срещи от Група L.

По едно и също време Англия излиза срещу Панама, а Хърватия ще мери сили с Гана.

Ситуацията преди тези двубои е любопитна - Англия и Гана имат по 4 точки, хърватите са с 3, а на дъното е Хаити с 0.

Играчите на Томас Тухел определено ще искат да запазят лидерската си позиция, за да си осигурят по-лесен съперник в елиминациите. Това обаче минава през задължителна победа.

Лука Модрич и компания не блестят на Мондиала, но определено имат амбиции да стигнат максимално далеч и това минава през поне точка срещу африканците.

Ганайците обаче се представят солидно, като в предния мач взеха точка от англичаните.

След това в 02:30 часа чакаме развръзката и в Група К.

Португалия излиза срещу Колумбия в голямото дерби и директна битка за първото място, а по същото време ще играят ДР Конго и Узбекистан.

Ситуацията преди тези мачове е любопитна - Колумбийците са лидер с 6 точки, а португалците са с 4. И двата тима са си осигурили място в следващата фаза, но големият въпрос е в кой поток ще попаднат на база финалното класиране в групата.

Тук сметките са ясни - първото място осигурява далеч по-приемлив съперник в следващия кръг, а ако Португалия успее да го завоюва, отива в потока на Аржентина и така можем да видим директен дуел между Роналдо и Меси на 1/4-финалите.

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