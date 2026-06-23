Роналдо е номер едно! Голове на 6 Мондиала

Суперзвездата Кристиано Роналдо и неговата Португалия изнесоха истинска футболна лекция на стадион „NRG“ в Хюстън, Тексас. В двубой от груповата фаза на Световното първенство европейските селекционери буквално прегазиха състава на Узбекистан с категоричното 5:0. С този успех воденият от Роберто Мартинес тим събра актив от четири точки и излезе начело в класирането на своята група.

Шоуто на Кристиано започна още в шестата минута

Португалците наложиха пълна доминация от самото начало на срещата. Резултатът беше открит още в 6-ата минута, когато Роналдо получи прецизен пас от Жоао Кансело и с плътен удар в долния десен ъгъл не остави шансове на противниковия вратар. Натискът продължи и в 17-ата минута Нуно Мендеш удвои след перфектно изпълнен пряк свободен удар, при който Кристиано само залъга отбраната на съперника.

Узбекистан все пак опита да отвърне на удара и прати топката в мрежата чрез Азизжон Ганиев. Попадението обаче правилно беше отменено след намеса на системата ВАР поради извършено нарушение на Абосбек Файзулаев срещу Кансело в изграждането на атаката. Малко преди почивката, в 39-ата минута, Бруно Фернандеш изведе Роналдо, който с прецизен диагонален изстрел по земя покачи на 3:0, записвайки своя десети гол на световни финали.

Пълна капитулация за азиатците през втората част

През второто полувреме картината на терена не се промени и португалците общо отправиха цели 17 удара към противниковата врата. В 60-ата минута неразбирателство в наказателното поле на азиатците доведе до нелеп автогол на Абдукодир Хусанов, с което преднината на европейците стана съкрушителна.

Крайното 5:0 оформи резервата Рафаел Леао. Нападателят се разписа в 88-ата минута, само четири минути след появата си в игра, с което сложи точка на спора в Тексас. Докато Португалия вече гледа към следващата фаза на турнира, Узбекистан остава на дъното в Група К без спечелена точка.



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