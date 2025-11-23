Люис Хамилтън с болезнено признание

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън коментира, че това е бил най-лошият в кариерата му сезон, след като стартира последен в Гран При на Лас Вегас и завърши десети.

"Чувствам се ужасно. Това е най-лошият сезон досега. Колкото и да се опитвам, нещата стават все по-зле. Опитах всичко, в колата и извън нея", каза Хамилтън пред телевизия Sky Sports.

Британецът, който се присъедини към италианския тим от Мерцедес през януари, все още не е стъпвал на подиума в 22 състезания, като победата в спринта в Шанхай през март е единственият положителен момент от кампанията. Ферари са единственият отбор от челната четворка без победа през 2025-а.

