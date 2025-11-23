Невиждан рекорд във Формула 1

26-годишният британски пилот Ландо Норис постави рекорд за брой състезания с първия отбор.

Пилотът на McLaren постигна това постижение на 22-рия етап от сезон 2025 на Гран при, което днес се проведе в Лас Вегас.

Ландо Норис стана първият пилот в историята на Формула 1, който кара 150 състезания с първия отбор. Дебютира за McLaren през 2019 г. на Гран при на Австралия.

Норис обаче не успя истински да се зарадва на рекорда си, защото завърши на второ място. Победител беше Макс Верстапен, а трети - Джордж Ръсел.

Норис продължава да води класирането при пилотите с преднина от 30 точки пред Оскар Пиастри.

