Разкриха как Моджтаба Хаменей е излъгал смъртта

Новият върховен лидер на Иран е оцелял при израелския удар, убил баща му, защото е излязъл извън комплекса за разходка в градината минути преди експлозията, сочат нови данни, пише The Post.

Изтекъл аудиозапис от среща относно удара от 28 февруари срещу комплекса на аятолах Али Хаменей разкрива, че неговият син - новият върховен лидер Моджтаба Хаменей - е бил с баща си в Техеран, когато е излязъл навън „за да свърши нещо“, съобщи The Telegraph.

Записът разкрива и зловещи подробности за удара - началникът на иранската армия е бил разкъсан на парчета, като единственото останало за идентифициране са били „няколко килограма плът“. Зетят на аятолах Али Хаменей също е бил открит с глава, разцепена на две от удара.

Веднага след като Моджтаба се отдалечил от баща си, израелските балистични ракети „Blue Sparrow“ ударили комплекса, убивайки Хаменей и десетки негови висши офицери и членове на семейството, но щадейки неговия приемник.

„Божията воля беше Моджтаба да излезе на двора, за да свърши нещо, и след това да се върне“, казва Мазахер Хосейни, ръководител на протокола в офиса на Хаменей, по време на частна среща с ирански лидери на 12 март.

„Той беше навън и се насочваше към горния етаж, когато удариха сградата с ракета. Съпругата му, г-жа Хадад, стана мъченица мигновено“, добави Хосейни.

Хосейни твърди, че Моджтаба е претърпял само „лека травма на крака“, което съвпада с последните доклади за раните на новия лидер.

