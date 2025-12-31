Нар, баклава и огньове срещу злото. Как Гърция посреща 2026 година

Гърция посреща Новата 2026 година с пъстра мозайка от традиции, които оживяват както по островите, така и в континенталната част на страната. За празника пристигнаха хиляди чуждестранни туристи, сред които и много българи, а последният ден на годината преминава в усилени покупки и приготовления. Най-нетърпеливи са децата, които чакат полунощ, за да получат подаръците от Свети Васил – фигурата, която в гръцката традиция изпълнява ролята на новогодишен благодетел.

На трапезата задължително присъстват символи на късмета и изобилието. В домовете се разчупва новогодишна пита с пара за благоденствие, а на входната врата се поставя нар – знак за плодородие и щастие. Баклавата е неизменна част от празника на всички гръцки острови и с нея се черпят гостите, докато на Халкидики традицията повелява на масата да има поне пет различни сладки неща. В Пелопонес хората носят нар в църквата на първата литургия за годината, след което го чупят пред входа на дома си за късмет.

Различните региони добавят свои уникални вярвания към празничната нощ. В района на Драма се появяват кукерите, които със звън и шум прогонват злите духове на старата година. На Цикладските острови за голямо щастие се счита гълъб да кацне на покрива на къщата, а на остров Тасос хвърлят в камината маслинови листа като символ на благоденствие. В много села тази вечер се палят общи огньове и празникът се превръща в споделено тържество за цялата общност.

В големите градове Новата година се посреща с концерти и фойерверки, но студът тази нощ, при който температурите са паднали с около 10 градуса, доведе и до социални мерки. Общините отвориха отоплени зали, в които празнуват възрастни и самотни хора. В град Неа Йониа митрополитът отправи призив самотните и бездомните да посрещнат 2026 година в църквата по време на нощно бдение. В цялата страна денят преминава и под знака на благотворителността, като навсякъде се организират акции в помощ на деца – още едно доказателство, че новогодишната нощ в Гърция е не само празник, но и време за споделена грижа и надежда.

