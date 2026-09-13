Одермат взе Супер-Г! Килде се върна на пистата и разплака Шифрин
Швейцарската звезда спечели в Копър Маунтин, докато годеникът на американката финишира след 700 дни пауза заради тежка контузия
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Швейцарската звезда спечели в Копър Маунтин, докато годеникът на американката финишира след 700 дни пауза заради тежка контузия
Водачът в генералното класиране бе най-бърз на пистата в Бормио
Отложеният заради мъглата над Банско първи старт от Световната купа по ски при жените ще се проведе на 2 март от 11.00 ч. на същата писта "Марк Жирард...
Бийвър Крийк. Лошото време в района на Бийвър Крийк стана причина супергигантския слалом при мъжете от програмата на Световното по ски алпийски дисцип...
Боде Милър би рекорд на Аамод, Чонгаров е 39-и, Георгиев - 41-и
Сочи. Нашето момиче в сноуборд надпреварата Сани Жекова първо си осигури място в 1/4 финалите, а след това и в 1/2 финалите в дисциплината сноубордкро...