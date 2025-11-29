Посланикът на Република България в Германия: „Казанлък и розата са най-големият посланик на България зад граница“

Официална делегация от Община Казанлък, водена от заместник-кмета Аксения Тилева, проведе днес в Берлин работна среща с Негово Превъзходителство Григор Порожанов-посланик на Република България в Германия, Тихомир Патарински - аташе по туризъм на България в Берлин и Хейко Лебман- ръководител на парк “Розариум” в град Зенгерзауен, Германия.

По време на срещата представителите на Казанлък запознаха домакините с достойнствата на Долината на розите и тракийските царе.

“Казанлък и розата са най-големият посланик на България зад граница”, заяви посланикът на Република България в Германия Григор Порожанов.

Хейко Лебман- ръководител на най-големия розариум в Германия, изрази желание да бъде гост на Празника на розата в Казанлък и интерес към сътрудничество с Община Казанлък в сферата на културата, образованието, туризма и бизнеса.

Казанлък и германският град вече имат установено икономическо сътрудничество, тъй като редица казанлъшки фирми поддържат свои представителства в Зенгерзауен и там ежегодно се провежда Фестивал на розата.

По-късно днес делегацията от Казанлък ще се срещне с водещи германски туристически журналисти, на които ще бъдат представени културните и туристическите достойнства на Долината на розите.

