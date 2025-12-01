Хеликоптер кръжи над час в Бургас. Какво се случва

Мистерия притесни жителите на Бургас.

Повече от час медицинският хеликоптер кръжи между Бургас и Равда, което породи притеснения сред гражданите, че вероятно се е случило нещо сериозно, пише Флагман бг.

Само за минути машината беше забелязана от стотици хора, а социалните мрежи бързо се напълниха със спекулации и въпроси относно причината за необичайното ѝ движение.

Хеликоптерът е засечен да лети и над бургаския ж.к. „Изгрев“. Машината извършваше многократни обиколки над кварталите „Изгрев“ и „Зорница“, като периодично се насочваше към и от местната болница. Това допълнително засили напрежението сред жителите, които се опитваха да разберат дали става дума за инцидент или спешен случай.

Будни граждани изразиха предположения, че въздушната линейка е кръжала толкова дълго, защото хеликоптерната площадка е била блокирана от неправилно паркирани автомобили. За да се изясни ситуацията, бе потърсен официален коментар от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух.

Оттам уточниха, че в района е бил извършван тренировъчен полет по маршрут Бургас - Сливен, част от регулярната подготовка на екипите. Полетите от този тип се провеждат периодично, за да се поддържа висока готовност за реакция при реални спешни ситуации.

От центъра увериха, че няма място за притеснение и подчертаха, че става въпрос единствено за учение, което не е свързано с инцидент или опасност за населението.

