Хеликоптер кръжи над час в Бургас. Какво се случва
Будни граждани изразиха предположения, че въздушната линейка е кръжала толкова дълго
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Будни граждани изразиха предположения, че въздушната линейка е кръжала толкова дълго
Засега няма установена връзка между летателния апарат и която и да е държава
Подготовката е допринесла за повишаване на способностите за действия