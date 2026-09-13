Българско село под вода. Тежък проблем
Вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля
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Вода е заляла и част от пътя Пазарджик – Бошуля
Преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили
Магистрала "Тракия" бе наводнена
Полетите се отклоняват, хаосът е голям
Проучванията се извършиха от екип на Националния исторически музей
Адска буря, улиците под вода
Да се пътува само в краен случай, предупредиха властите
Река Искър потопи съоръжението
Част от най-големия пристанищен град Хамбург в Германия са под вода след мощна буря, разразила се рано тази сутрин. Полицията и противопожарните екипи...
Григор Димитров и колегите му от световния тенис елит съвсем скоро може да участват на турнир под вода. Идеята е на полския архитект Кжищоф Котала. То...
Рано е да се говори за повишение на цените, каза Бобева Зърното е под вода. За това алармираха производителите в Добрич ден след потопа в Североизточ...
Първата подводна мрежа за достъп до интернет е била тествана в Ню Йорк. Учени от университета на Бъфало в Ню Йорк съобщиха, че са направили първите те...
Най-малко 580 души в неизвестност от наводненията в Колорадо