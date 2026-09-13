Всичко за Под Вода

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Димитров ще играе под вода

Димитров ще играе под вода

Григор Димитров и колегите му от световния тенис елит съвсем скоро може да участват на турнир под вода. Идеята е на полския архитект Кжищоф Котала. То...

28 април | 21:10
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Зърното под вода

Зърното под вода

Рано е да се говори за повишение на цените, каза Бобева Зърното е под вода. За това алармираха производителите в Добрич ден след потопа в Североизточ...

22 юни | 7:10
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