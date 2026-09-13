Разкриха и незаконно „водно подземие“ в Баба Алино
Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци
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Жилищният комплекс е захранван с тайни кладенци
Това заяви ръководителят на дипломацията Жозеп Борел
Турция заявява, че сондажите ще продължат четири месеца до 3 септември
София. Проби с мобилна сонда ще бъдат взети днес в участък на автомагистрала "Струма". Това съобщаватъ от Агенция "Пътрна инфраструктура" (АПИ) и пред...
Варна. Petroceltic International обяви, че може да се откаже от проучванията по българското крайбрежие, тъй като не е успяла да получи достатъчно га...
София. Кандидатът за народен представител от ГЕРБ за София област Светлин Танчев даде началото на сондаж за вода в село Алдомировци, община Сливница....