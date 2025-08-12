Голяма изненада с водата. Три нови такси въвежда Закон за ВиК, подготвен от министерски съвет

Те са достъп до водоподаване, до отвеждане, до пречистване на вода. Тоест дори хората без вода и тези които не живеят в жилището си, все пак ще трябва да плащат всеки месец 3 такси за вода, която не ползват. Това заявява Мая Манолова лидер на гражданската платформа Изправи се.БГ в своя позиция, предаде Новини.бг

Тя уточнява, че размерът на новите такси „водомер“ и какви разходи ще се покриват с тях не се уточнява в закона като това е оставено на подзаконови актове на чиновниците в МРРБ.

По думите на Манолова законопроектът преписва отхвърляните на два пъти закони от 2020 г. и 2022 г., като не отговаря и на изискванията в Плана за възстановяване и устойчивост, от който се чакат над 1 млрд. лв.

На следващо място в позицията си от гражданската платформа критикуват нарението на държавата да закрие общинските ВиК дружества като ги задължи да се включат във водните асоциации.

По думите на Манолова общинските дружества поддържат по-ниски цени на водата, времето за реакция е по-бързо и клиентите имат по-пряка връзка с отговорните за водата им лица.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com